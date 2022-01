Spotify réagit après les boycotts de Neil Young et Joni Mitchell

Neil Young et Joni Mitchell ont décidé de retirer leur musique suite à la diffusion controversée d’un podcast sur le Covid. Un mouvement soutenu par James Blunt et le couple Harry et Meghan.

La plateforme de streaming audio est dans une mauvaise posture. Ce week-end, plusieurs stars ont fait entendre leur voix contre Spotify. En effet, le géant suédois est accusé de laisser libre court à la désinformation, notamment suite à la diffusion d’un podcast controversé sur le Covid-19. Le chanteur de folk Neil Young a tenu tête à Spotify en annonçant vouloir retirer sa musique de la plateforme. La plateforme a annoncé dimanche qu’elle prendrait des mesures.

Ainsi, Daniel Ek, fondateur et PDG de Spotify a annoncé souhaiter lutter contre les risques des désinformations en intégrant dans tous les podcasts évoquant le Covid-19, un lien menant à des informations factuelles et scientifiquement sourcées. « Sur la base des retours que nous avons depuis ces dernières semaines, il est devenu clair pour moi que nous avions une obligation de faire plus pour fournir de l’équilibre et donner accès à une information largement acceptée des communautés médicales et scientifique » a déclaré le PDG.