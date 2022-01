À la télé ce soir: «Le meilleur pâtissier: les professionnels» ou «Les particules élémentaires»

C'est l'heure de la grande finale sous la nouvelle tente du Meilleur pâtissier professionnel. Deux épreuves seulement séparent les candidats de la victoire. Mais quelles épreuves ! Pour prétendre au titre, les 3 derniers binômes vont devoir relever des défis de haut-vol. Qui dit finale prestigieuse dit également invité exceptionnel avec la venue de Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice, élu meilleur chef pâtissier en 2018, qui émerveille chaque jour avec ses créations sur les réseaux sociaux. Au menu de l'ultime épreuve de la vitrine la plus élégante et la plus sophistiquée des pâtisseries françaises : le saint-honoré !

« Les particules élémentaires », à 21h10 sur France 2

Michel Djerzinski, chercheur de génie spécialisé dans la biologie moléculaire, disparaît mystérieusement en Irlande. Ses dernières découvertes auraient ouvert la voie à un bouleversement majeur dans l'histoire de la génétique humaine. C'est l'occasion d'un plongeon vertigineux dans le temps où l'on découvrira son demi-frère Bruno, jouisseur torturé qui rencontrera l'amour dans un camping post soixante-huitard, Janine, la mère de Bruno et Michel, une ancienne hippie qui a toujours refusé d'élever ses enfants de manière conventionnelle, et Annabelle, dont Michel s'éprendra enfant.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Amadeus », à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de Milos Forman (1984)

Sans doute le plus formidable des faux biopics de l’histoire du cinéma, vu que ce portrait de Mozart est raconté par son rival Salieri, d’après Pouchkine ! C’est précisément cette interprétation totalement subjective qui fait toute la puissance artistique de ce très long métrage qui remporta méritoirement la bagatelle de huit Oscars.

« Les Arnaud », à 21h00 sur TV5 Monde - Trois étoiles

de Léo Joannon (1967)

Salvatore Adamo manifeste toujours son admiration pour Bourvil en évoquant le tournage de cette adaptation très libre et aussi très émouvante du « Crime et châtiment » de Dostoïevski, par l’auteur de « Vous n’avez rien à déclarer ? », « Atoll K » (le dernier film de Laurel et Hardy) et « L’homme aux clés d’or ». Une rareté devenue très cinéphilique.

« John Wick », à 20H05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Chad Stahelski (2014)

La série B gagnante qui a ramené Keanu Reeves au box-office, la saga étant dans l’attente d’un chapitre 4 prévu pour le printemps de l’année prochaine, toujours sous la direction du cascadeur texan. En deux mots : basique et spectaculaire.

« Le lion », à 20h40 sur La Une - Deux étoiles

de Ludovic Colbeau-Justin (2020)

Le script de ce « buddy movie » d’espionnage emmené par Dany Boon et Philippe Katerine lorgne autant vers la saga de « La chèvre » chère à Francis Veber que vers « Le magnifique » de Philippe de Broca, soit des références mémorables et plutôt sympathiques. Si le récit manque de cohérence et n’en est pas à un raccourci près, les séquences d’action, et tout particulièrement celles de bagnoles, sont en revanche très réussies, démontrant que l’héritage autochtone de Rémy Julienne n’est pas un désert.

« Blitz », à 22h00 sur Club RTL - Une étoile

d’Elliott Lester (2011)