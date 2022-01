À Waremme, 250 cochons d’Inde ont été retrouvés livrés à eux-mêmes La Société Royale de Protection des Animaux a dû intervenir pour récupérer les animaux dans de très mauvaises conditions.

SRPA

Par la rédaction Publié le 31/01/2022 à 14:53 Temps de lecture: 3 min

La Société Royale de Protection des Animaux a réalisé un sauvetage impressionnant la semaine dernière à Waremme. Pas moins de 250 cochons d’Inde ont été retrouvés livrés à eux-mêmes dans un ancien commerce de Waremme, rapportent l’Avenir et la DH. Les animaux ont été saisis après avoir été laissés, parfois encore enfermés dans des cages. Les animaux ne bénéficiaient pas de soins et vivaient au milieu des détritus, de nourriture et d’excréments. Fabrice Renard, l’inspecteur principal de la SRPA explique que suite à l’appel d’un citoyen, la SRPA est allée sur les lieux, accompagnée de la police de Waremme. « La propriétaire est une personne relativement âgée qui a été dépassée par les événements. Elle nous a expliqué que c’est son mari, aujourd’hui décédé, qui s’en occupait. On était d’ailleurs déjà intervenu à cette adresse en 2018 pour saisir 55 cobayes » déclare-t-il. « On a dû revenir plusieurs jours de suite pour être sûr de les avoir tous attrapés » ajoute Fabrice Renard.

Les cochons d’Inde étaient en surpopulation. Cette cohabitation exiguë pour les animaux a provoqué de nombreux soucis. Les individus présentaient des problèmes de peau, des plaies ouvertes et des parasites. « Les femelles sont très probablement pleines car elles n’étaient pas séparées des mâles… Il y en a même un qui est amputé d’une patte, sans doute suite à l’attaque d’un autre » explique l’inspecteur principal de la SRPA. SRPA Malheureusement, tous les individus n’ont pas pu être sauvés et une vingtaine d’entre eux a été euthanasiée pour éviter plus de souffrances. Pour ce qui est des cochons d’Inde restant, ils seront proposés à l’adoption quand ils seront en meilleur état. Les 250 animaux ont été répartis dans plusieurs refuges notamment au refuge de Cointe de la SRPA, l’ASBL Tabula Rasa de Lens-Saint Servais, la SVPA de Verviers, « Au Bonheur animal ASBL » de Bernissart, « Les p’tites Bouilles » de Pont-A-Celles et « Animal Sans Toi… t » de Faimes.