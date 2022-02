Florent Pagny frappé par la maladie

Jeudi dernier, Florent Pagny assistait avec ses camarades de jeu à la conférence de presse de « The Voice » France. Souriant, plein d’énergie, répondant avec enthousiasme aux questions, rien ne laissait présager l’annonce que le chanteur de 60 ans ferait quelques jours plus tard. C’est via les réseaux sociaux et une vidéo touchante que l’interprète de « Savoir aimer » a fait savoir à ses fans qu’il souffrait d’un cancer du poumon. « Je dois faire une annonce un peu particulière, lance-t-il d’emblée. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans, je dois annuler l’ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. On vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons, cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s’opérer. Je dois donc rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Je suis désolé mais vous savez tous que dans la vie, le plus important, c’est la santé. Quand on a un problème, il devient prioritaire.