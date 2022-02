Six choses à savoir sur Bob Kennedy Jr

1. Fils de Bobby, neveu de John

Bob Jr est le troisième des onze enfants de Robert Francis Kennedy, ministre de la Justice, et le neveu du président John Kennedy, tous deux assassinés dans les années 60. Comme ses aînés de la richissime dynastie démocrate américaine, Bob Jr est lui aussi engagé en politique. Âgé de 68 ans, il en est à son troisième mariage et compte six enfants, dont quatre qu’il eut avec sa deuxième épouse, Mary Richardson. Elle s’est suicidée en 2012, deux ans après leur séparation.

2. Il a battu Monsanto

Avocat talentueux spécialisé dans les matières environnementales, il a notamment remporté une très grosse victoire contre le géant chimique et biotechnologique Monsanto qui fut condamné à verser à son client 289 millions de dollars.