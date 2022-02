Tendance: avoir un bébé après 40 ans

Il y a encore quelques décennies, accoucher au-delà de 40 ans était considéré comme une « aventure », à la fois médicale et sociale. Force est de constater, chiffres à l’appui, que le tabou est tombé et que la tendance s’installe dans la société. En Belgique, l’âge moyen du premier enfant est passé de 27,3 ans en 1998 à 29,3 ans en 2018. Plus parlant encore, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2001, seulement 2,3 % des femmes ayant eu un enfant avaient plus de 40 ans, un chiffre qui est monté à 5,9 % en 2020.

Des femmes devenues mamans sur le tard pour de multiples raisons. Si certaines préfèrent s’assurer une carrière avant d’endosser le rôle de mère, d’autres ont malheureusement rencontré des problèmes lors de la conception. Des difficultés au niveau de la fertilité qui impliquent des traitements, souvent longs, qui repoussent l’épilogue heureux.