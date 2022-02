L’insuffisance mitrale, qu’est-ce que c’est?

À partir de 65 ans déjà, plus de 6 % de la population est atteinte d’insuffisance mitrale. Elle touche environ 25 % des patients victimes d’un infarctus et un insuffisant cardiaque sur deux. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Le Dr Martine Antoine, chirurgienne cardiaque (ULB), nous l’explique : « Le cœur comporte quatre cavités. L’une d’elles, la valve mitrale, située entre l’oreillette gauche et le ventricule gauche, a pour but, lorsque le sang pénètre dans l’oreillette gauche, de l’envoyer dans le ventricule gauche. En se contractant, celui-ci envoie le sang oxygéné dans tout le corps. Mais il arrive que la valve mitrale ne soit plus étanche : dans ce cas, une partie du sang part dans le corps, tandis qu’une autre partie retourne dans l’oreillette gauche du cœur, et de là risque d’arriver dans les poumons… »