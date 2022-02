À la télé ce soir: «The Voice Belgique» ou «J’irai où tu iras»

Ils ont entre 15 et 55 ans, et viennent des quatre coins du pays. Parmi eux, nombreux sont déjà musiciens, chacun évoluant dans des styles musicaux bien différents. Ils vont devoir séduire et convaincre les coachs lors de l'étape cruciale des Blinds pour espérer pouvoir continuer l'aventure et apprendre de leur coach. Un jury sur lequel souffle également un vent de nouveauté ! Car si B.J. Scott et Typh Barrow ont rempilé, ce n'est pas le cas d'Henri PFR et Loïc Nottet qui sont remplacés par deux Français : le rappeur Black M et le chanteur Christophe Willem. Qui sera élu la plus belle voix de Belgique et remportera la 10e édition de « The Voice Belgique» ?

« J'irai où tu iras », à 21h10 sur France 2

de Géraldine Nakache (2019)

Vali et Mina sont deux soeurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L'une est chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l'occasion rêvée pour les rassembler le temps d'un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c'est Mina qui va devoir l'y emmener malgré son mépris pour la passion de sa soeur.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Miss » (1re TV), à 22h45 sur BE 1 - Trois étoiles

de Ruben Alves (2020)

C’est en découvrant l’allure androgyne d’Alexandre Wetter que le réalisateur franco-portugais de « La cage dorée » a eu l’idée de transformer un projet de téléfilm en film tout court sur un gamin qui rêvait de devenir Miss France. De là une comédie en fait assez grinçante et qui va, à l’image de son héroïne, presque jusqu’au bout des choses. On n’évite pas tout à fait la caricature mais en vivant en parfaite osmose avec son temps, on doit bien se faire à l’idée qu’un tel scénario pourrait bien devenir un jour réalité. Morale de l’histoire : vive l’égalité totale des sexes !

« Rocky Balboa », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Sylvester Stallone (2006)

Pas d’effets de manche, pas de trucages de synthèse et pas de ralentis abusifs. Du vrai sang. De l’authentique sueur. Le retour fut non seulement gagnant au box-office avec des recettes dépassant les 160 millions de dollars, mais aussi auprès d’une critique qui ne demandait pourtant qu’à envoyer l’auteur définitivement au tapis.

« Lolo », à 22h45 sur France 2 - Deux étoiles

de Julie Delpy (2015)

Une comédie dans l’air du temps, avec Dany Boon en souffre-douleur un peu caricatural d’un Vincent Lacoste qui ne l’est certainement pas moins ! Flanquée d’une Karin Viard qui n’en rate pas une dans le registre de la nymphomane, qui lui va décidément de mieux en mieux, l’auteure n’hésite pas à plonger dans une certaine vulgarité pour étayer sa vision du complexe d’Œdipe. Au bout du compte, c’est assez réussi et, en tout cas, très nettement supérieur à la moyenne du genre !

« Soleil rouge », à 23h05 sur C8 - Deux étoiles

de Terence Young (1971)

La présence du grand Toshiro Mifune – le chef des « Sept samouraïs » d’Akira Kurosawa et futur amiral Isoroku Yamamoto dans « La bataille de Midway » de Jack Smight – aux côtés de Charles Bronson se traduit en authentique « buddy movie », mais les vrais « clous du film » sont Alain Delon en mauvais de service et Capucine en patronne de maison close, assurément le rôle le plus inattendu et… diablement sexy de sa carrière, rivalisant même de séduction avec Ursula Andress !

« Nuits blanches à Seattle », à 20h10 sur Plug RTL - Une étoiles

de Nora Ephron (1993)