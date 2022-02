Mash Six Hundred 650: pour quelques cm3 de plus

La nouvelle Six Hundred est, en réalité, une 650 cm3 « moderne, classique, emblématique ». Voilà comment Mash présente son nouveau jouet. De moderne, pas vraiment grand-chose à se mettre sous la rétine, à part le respect de la norme Euro 5, des feux à leds et un ABS déconnectable. Le double compteur analogique (vitesse et RPM) est le même que celui de la Five Hundred. Une aiguille pour la vitesse, une autre pour le régime, et une minuscule fenêtre digitale pour afficher kilométrage, trips… La jolie finition de la peinture bi-ton « British Green » n’est sans doute pas étrangère à l’homogénéité de la moto.