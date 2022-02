L’ami américain - quatre étoiles

Neal Casal a trop longtemps fait figure de second couteau et sa mort prématurée, quand il avait à peine 50 ans, n’est pas pour arranger les choses. Ce serait oublier quel musicien de génie était le Texan, auxquels les plus grands noms de l’Americana rendent hommage sur ce disque. Quand country, rock et folk s’harmonisent à la perfection.