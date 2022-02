Test – Expeditions: Rome

Depuis plusieurs années, les jeux de stratégie regagnent en popularité auprès des joueurs. S’ils étaient légion dans les années 1990 et 2000 sur PC, ils ont connu un passage à vide au début des années 2010, avant de revivre de meilleurs jours il y a quelques années. Motivés par une popularité sur laquelle ils veulent surfer, les développeurs danois du studio Logic Artist ont lancé, en 2013, une nouvelle franchise historique : Expeditions. Mélange de XCOM et de RPG, elle a clairement tout pour plaire, en atteste la constante amélioration au fil des épisodes. Avec ce passage au temps des Romains, la saga continue son ascension et prouve qu’elle ne fait que s’améliorer au fil des épisodes.