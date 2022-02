Des bulles et des histoires ! Tout est dit, ou presque. Dans Bubble Stories, les enfants vont pouvoir vivre trois histoires en se baladant de bulle en bulle. Chaque aventure propose un univers à découvrir, image après image. Systématiquement, l’enfant, dès 4 ans, pourra choisir la bulle vers laquelle il souhaite continuer son histoire, comme dans un livre dont on est le héros. Mais il ne s’agit pas simplement de se balader d’image en image, non, il faut également rechercher certains objets, ou nos copains qui se cachent. Bref, Bubble Stories est un véritable premier jeu narratif, qui développera l’imagination de nos bambins qui voudront, sans aucun doute, y jouer encore et encore ! Son petit prix, ses sympathiques illustrations (de Simon Douchy) et son timing rapide (10 minutes) en font un réel coup de cœur, et transforment peu à peu ce petit jeu en un réel incontournable de ce début d’année !