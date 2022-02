Testé pour vous: Crosscall Action-X5

Vous êtes un passionné des sports outdoor et d’aventure, un habitué de l’action à titre privé ou professionnel ? Pas question pour vous d’utiliser un smartphone « de salon » : il vous faut un modèle résistant, costaud, durable. C’est l’idée derrière l’Action-X5 : en plus d’intégrer une action-cam, cet appareil répond aux normes militaires US MIL-STD810H. Certifié IP68, il est conçu pour survivre au froid et au chaud (il reste opérationnel jusqu’à -25º et +60ºC), à l’humidité, aux chutes, à l’altitude, aux vibrations… Preuve de sa confiance en son produit, le fabricant français ne se contente pas de l’accompagner de trois ans de mises à jour de sécurité et de mises à niveau d’Android : il ajoute trois ans de garantie et promet la disponibilité de pièces détachées pour une durée de dix ans.