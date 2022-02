Pourquoi dit-on…?

La langue française regorge d’expressions cocasses, alambiquées et plutôt intrigantes. D’où viennent-elles ? Réponse dans le premier « Soir mag » de chaque mois.

Mettre la puce à l’oreille

Pourtant davantage habituée à sauter de tous côtés, la puce a, dans ce cas précis, fait le choix de l’immobilité : en s’amarrant ainsi au pavillon humain, l’insecte se transforme en un ornement auriculaire bien inhabituel… Si la situation semble tout à fait incongrue, l’expression française « mettre la puce à l’oreille » est, quant à elle, particulièrement populaire. Attestée pour la première fois au XIIIe siècle, l’expression est jadis apparue sous la forme de « mettre la puce en l’oreille ». C’est qu’à cette époque, ce parasite pullulait et provoquait d’insupportables démangeaisons qui avaient de quoi inquiéter toutes les classes sociales… L’oreille était, quant à elle, déjà souvent citée lorsque l’on évoquait une personne dont on parlait à son insu et qui devait alors « avoir les oreilles qui sifflaient ».