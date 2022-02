«Archive 81», le carton horrifique de Netflix

La série horrifique « Archive 81 » trône en tête du classement Netflix depuis sa sortie le 14 janvier dernier. Avec une telle notoriété et un score de 94 % sur Rotten Tomatoes, c’est indéniablement le hit de ce début d’année. Mais comment expliquer un tel phénomène ? Le pitch : l’archiviste Dan Turner (Mamoudou Athie) s’attelle à la restauration d’une collection de cassettes vidéo endommagées dans un incendie au début des années 90. Il y découvre le travail d’une documentariste (Dina Shihabi) qui enquêtait sur une mystérieuse secte. Au fil des épisodes, Dan est de plus en plus convaincu qu’il peut sauver cette dernière de la fin terrifiante qu’elle a connue 25 ans plus tôt…