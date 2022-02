Une soirée consacrée à Al Pacino

Petit par la taille mais géant par le talent, tour à tour gangster, junkie, policier, avocat, rocker et même chasseur de nazis, mais avant tout inconditionnel de Shakespeare : on peut dire d’Al Pacino qu’il est un acteur hors norme, ou plutôt même qu’il n’est pas un acteur du tout. Car « il ne joue pas son personnage… il est son personnage », comme ont dit de lui ceux qui ont eu le privilège de le diriger depuis le tout début des années 70. Après « L’impasse », mieux connu peut-être en tant que « Carlito’s Way », de Brian De Palma, datant de 1993, et restant l’un de ses meilleurs films, Arte diffuse un récent documentaire réalisé par Jean-Baptiste Péretié. En moins d’une heure, « Le Bronx et la fureur » n’a pu aller qu’à l’essentiel, à commencer par l’enfance chahutée de ce garçonnet d’origine italienne qui naît d’une mère célibataire le 25 avril 1940 dans une section de Manhattan, et qui a grandi dans le Bronx.