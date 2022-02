L’origine des fleurs est rarement dévoilée

Elles égaient votre intérieur, colorent vos tables et magnifient vos événements. Mais derrière le doux parfum des fleurs coupées se cache une réalité aux relents parfois nauséabonds. Il est bien difficile de savoir d’où vient le bouquet que nous allons offrir ou nous acheter juste pour le plaisir. Rares sont les fleurs qui dévoilent leur origine. Dans l’émission « Sur le front » de ce soir, Bruno Clément remonte la filière des fleurs. Son enquête l’a bien entendu mené aux Pays-Bas, les « maîtres de la fleur en Europe », sur le marché matinal des grossistes. C’est une véritable fourmilière qui travaille de façon pointue, rapide et avec des quantités démesurées de plantes qui proviennent de partout dans le monde. Car souvent, ce bouquet qui vous plaît a parcouru des milliers de kilomètres avant d’arriver à vous. À l’heure du calcul de l’empreinte écologique des produits de consommation, ces petites fleurs peuvent faire des allers-retours insoupçonnés entre leur pays de production et le marché au gros, ou bien encore être produites bien loin de chez nous.