Cette branche qui amuse beaucoup la toile (vidéo)

À Marseille, un arbre, cassé à cause du mistral, a causé de gros dégâts sur des voitures. Mais c’est surtout l’utilisation du terme « branche » pour désigner l’énorme morceau d’arbre qui a marqué les internautes.

Un fort mistral a causé des dégâts lundi à Marseille, où des rafales de plus de 120km/h ont été enregistrées. Les pompiers ont eu du travail, notamment dans le 12e arrondissement de la cité phocéenne, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La chaîne régionale a en effet publié une vidéo d’une « branche » tombée d’un arbre et ayant écrasé complètement cinq voitures dans un parking. « Grosse frayeur dans le 12e arrondissement de Marseille où une branche a gravement endommagé cinq voitures ce lundi soir sous l’effet du fort mistral qui souffle à plus de 120km », écrivent les équipes de France 3 en légende de la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, la branche en question est assez énorme. Et les internautes n’ont pas manqué de le souligner sur Twitter.