À la télé ce soir: «Sauver Lisa» et «Belgian Night Music»

Sauver Lisa, à 20h30 sur RTL TVI

Garance et Mélanie finissent par découvrir l'existence de la petite Lisa, qui utilise le prénom de Charlotte et que Rose fait passer pour sa propre fille. De son côté, Isabel résiste, tant bien que mal, aux avances de Daniel et, à Saint-Nazaire, Baranski et Valin découvrent que Lisa a été enlevée. Désormais, la police se saisit de l'affaire...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

L’équipée sauvage, à 20h30 sur La Trois - Trois étoiles

de Laszlo Benedek (1953)

Deux ans avant « La fureur de vivre » avec James Dean, Marlon Brando avait déjà popularisé l’image du « bad boy » chez l’Oncle Sam : la preuve par ce western – motorisé – d’ambiance et très précurseur. D’autres grands films des décennies suivantes s’en inspireront ouvertement.

Une affaire de femmes, à 13h35 sur Arte - Deux étoiles

de Claude Chabrol (1988)

Une intrigue provinciale sordide sous l’Occupation, un traitement sans prise de position et une Isabelle Huppert égale à elle-même, primée à Venise. Avec aussi Dominique Blanc et la regrettée Marie Trintignant, l’ouvrage porte plutôt bien son titre.

La fille coupée en deux, à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de Claude Chabrol (2007)

Le vieux thème du triangle amoureux entortillé dans l’hypocrisie de la grande bourgeoisie de province : du pur Chabrol illuminé davantage par les beautés rivales de Ludivine Sagnier et de Mathilda May que par les fléchettes que s’envoient Benoît Magimel et François Berléand.

Criminal Squad, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Christian Gudegast (2018)

En matière de mélange totalement évident entre les formidables « Heat » de Michael Mann et « Usual Suspects » de Bryan Singer datant tous deux de 1995, on peut difficilement faire mieux ou pire, selon la bonne vieille formule de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. À appréhender comme une série B honorable quand même, où le coproducteur Gérard Butler se donne corps et âme devant la caméra du scénariste de « La chute de Londres ».

L’amour extra large, à 22h20 sur AB3 - Deux étoiles

de Bobby et Peter Farrelly (2001)