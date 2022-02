«C’est une mascarade»: le dernier SMS de Grichka Bogdanoff à son agent

Contaminés par le Covid-19 fin décembre, Grichka et Igor ont succombé au virus après avoir été admis à l’hôpital et placés dans le coma. Ils sont décédés à six jours d’écart, persuadés qu’ils s’en sortiraient. Les célèbres jumeaux n’étaient pas vaccinés contre le coronavirus, étant certains que leur bonne condition physique les empêcherait d’attraper le virus.