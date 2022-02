À la télé ce soir : «Fête de famille» et «Expendables 2: unité spéciale»

La politique de la Chine à l'égard des Ouïghours, population de 11 millions de turcophones à majorité musulmane, s'apparente à un génocide : tortures, disparitions, travail forcé, «rééducation» des enfants et des adultes, stérilisations massives, surveillance généralisée et destruction du patrimoine. On estime aujourd'hui à plus de 1 million le nombre de personnes détenues arbitrairement. Depuis des années, prenant prétexte d'une prétendue lutte contre le radicalisme et la pauvreté, le Parti communiste se livre ainsi à une persécution systématique de cette ethnie.

ALIBI.COM, à 22h50 sur RTL TVI

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin, son associé, et Mehdi, son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gerard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Fête de famille », à 20h30 sur la Trois – Trois étoiles

de Cédric Kahn (2019)

Les retrouvailles, devant la caméra cette fois, de Catherine Deneuve et Emmanuelle Bercot sont explosives, sous le regard volontairement impuissant de l’auteur, lui aussi à la distribution, face à un Vincent Macaigne aussi incontrôlable… qu’incontrôlé ! Le paradoxe d’un portrait de famille faussement vaudevillesque, souvent très drôle et parfois très dramatique, animé par un grain de folie totalement expiatoire dans sa séquence générique. L’auteur a réussi là un petit chef- d’œuvre et surtout une bonne surprise !

« Blade Runner 2049 », à 21h15 sur TMC – Trois étoiles

de Denis Villeneuve (2017)

Le scénariste du mythique chef-d’œuvre de 1982, l’octogénaire californien Hampton Fancher, et Harrison Ford représentent la « vieille garde » dans cette suite aussi tardive que réussie, confiée à la caméra de l’auteur de « Premier contact ». Dans un décor post-apocalyptique superbement larvé, on assiste à un haletant thriller nébuleux mené tambour battant par Ryan Gosling et la vénéneuse Sylvia Hoeks.

« Expendables 2 : unité spéciale », à 21h10 sur France 3 – Deux étoiles

de Simon West (2012)

Une nouvelle mission ô combien périlleuse attend la bande de Barney Ross chargée de récupérer une charge de plutonium tombée dans les mains douteuses d’un certain… Vilain ! Arnold Schwarzenegger (65 ans) et Chuck Norris (72 ans) ont rejoint Sylvester Stallone (66 ans) dans ce deuxième opus cocasse des papys du muscle qui font de la résistance. Et c’est notre JCVD qui joue le fameux Vilain.

« Faster », à 21h sur 13ème Rue – Une étoile

de George Tillman Jr (2010)

Dwayne Johnson alias « The Rock » est manifestement dans son élément en ex-taulard ivre de vengeance envers ceux qui l’ont trahi. Par le réalisateur de « Men of Honor », un pur et poussiéreux produit US.

« Chez nous c’est trois ! », à 22h05 sur la Trois – Une étoile

de Claude Duty (2013)