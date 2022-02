Un œuf de manchot a éclos après avoir été couvé par un couple de mâles

Pour la première fois, deux manchots mâles sont devenus parents au zoo Rosamond Giford de Syracuse, dans l’État de New York. Le poussin, né le 1er janvier 2022, a été couvé avec tous les soins par Elmer et Lima, un couple de manchots de Humboldt, rapporte le Huffpost.

L’œuf a été pondu par un couple hétérosexuel. À partir du moment où l’embryon a été jugé viable, l’équipe du zoo a préféré faire confiance aux deux mâles, qui avaient tissé un lien fort pendant la saison de reproduction à l’automne 2021 et dont le comportement semblait plus opportun et responsable pour assurer la couvaison.