Mort de Thierry Mugler, les obsèques auront lieu vendredi à Paris

Retrouvé sans vie à son domicile en proche banlieue parisienne, Thierry Mugler, qui avait pris le surnom de Manfred Thierry Mugler depuis quelques années, est décédé de mort naturelle.

Il a régné sur la mode des années 1980 et continuait de ravir des stars internationales avec ses tenues spectaculaires aux silhouettes structurées et sophistiquées. La « femme Mugler », aux épaules accentuées, décolletés plongeants et tailles corsetées, a fait le tour du monde, de Jerry Hall à Kim Kardashian. Certains, plus tard, n’oublieront pas son parfum devenu culte Angel, mais c’est pour ses défilés, véritables shows démesurés, que l’homme est devenu légendaire.