À la télé ce soir: «At Eternity’s Gate» et «Ninja Warrior, le parcours des héros» (vidéos)

Un voyage dans l’esprit et l’univers d’un homme qui, malgré le scepticisme, le ridicule et la maladie, a créé l’une des œuvres les plus incroyables et admirées au monde : « La Nuit étoilée ». Sans être une biographie officielle, le film s’inspire des lettres de Vincent van Gogh et d’événements de sa vie.

Ninja Warrior, à 21h10 sur TF1

Jeu qui consiste en un parcours d’obstacles. Toute erreur est éliminatoire. Les candidats n’ont donc, dans les faits, qu’un seul essai pour réussir le parcours.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le dernier métro, à 22h55 sur La Une – Quatre étoiles

de François Truffaut (1980)

Exercice de style raffiné sur le théâtre au cinéma, intense récit d’ambiance sur l’Occupation et grand film romantique : dix Césars ont récompensé ce qui restera sans aucun doute le meilleur film de François Truffaut. Notons que l’acteur allemand Heinz Bennent, qui incarne le mari de Catherine Deneuve, est mort en octobre.

Evan tout-puissant, à 20h05 sur Club RTL – Trois étoiles

de Tom Shadyac (2007)

La construction de l’Arche grandeur nature – près de 100 mètres de long et 25 de large ! – et l’utilisation de 180 animaux filmés séparément sur fond neutre et incrustés un à un au montage ont coûté une fortune. Le résultat est saisissant, et au terme du tournage, l’ensemble du matériel a été recyclé. Le message écologique était clair alors que la politique désastreuse du président Bush en matière d’environnement était de plus en plus critiquée. Succédant à Jim Carrey, Steve Carell fait mouche.

Dernier train pour Busan, à 22h15 sur Tipik – Trois étoiles

de Yeon Sang-ho (2016)

La super série B sud-coréenne qui a fait le buzz, avec son budget de dix millions de dollars et des recettes dix fois supérieures, au point de renvoyer aux oubliettes tous les films d’horreur US mêlant pandémie et zombies plus onéreux les uns que les autres, en particulier « War Zone » ! Pour un premier long-métrage « joué », l’auteur a réussi un formidable coup de maître dans un genre qui est devenu tout sauf marginal.

Six jours, sept nuits, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Ivan Reitman (1998)

La bonne vieille recette de romance forcée entre un baroudeur bougon et une intello pas dégourdie pour un sou. Du déjà-vu, c’est évident. Ce film d’aventure de pure consommation hollywoodienne n’est pourtant pas déplaisant du tout, le charisme naturel de Harrison Ford assurant mieux que le minimum syndical. Idem pour le charme exotique du Pacifique, particulièrement bien mis en valeur.

Imogène McCarthery, à 23h20 sur France 3 – Deux étoiles

d’Alexandre Charlot et Franck Magnier (2010)