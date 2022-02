Christophe Beaugrand dépose plainte pour homophobie: «C’est fini maintenant!» (vidéo)

Depuis la sortie de son livre Fils à papa(s), où il raconte la découverte de son homosexualité, son mariage avec Ghislain Gerin et leur recours à la GPA pour la naissance de leur enfant, Christophe Beaugrand doit faire face régulièrement à des insultes homophobes sur les réseaux sociaux . L’animateur de Ninja Warrior qui a pour habitude de répondre à ses agresseurs sur Twitter, a cette fois-ci, decidé d’aller plus loin et de faire appel à la justice pour condamner ceux qui le harcèlent.

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter et Instagram ce mercredi 2 février, Christophe Beaugrand, qui sort tout juste de la police judiciaire, révèle avoir porté plainte contre un homme qui le harcelait lui et son petit garçon depuis décembre. L’homme qui se cachait derrière l’anonymat, a pu être démasqué par la police. « Je suis allé porter plainte contre quelqu’un qui m’insultait sur les réseaux sociaux parce que c’est très important de ne pas se laisser faire. Il n’y a plus d’impunité, c’est terminé. On n’a pas le droit de se faire insulter sur les réseaux, j’espère qu’il va être puni ».