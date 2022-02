Londres: des postiers «défoncés» après avoir mangé des brownies au cannabis

La Royal Mail, le service de poste britannique, a annoncé ce jeudi l’ouverture d’une enquête après la publication mardi sur plusieurs réseaux sociaux de certains de ses employés en piteux état, visiblement sous l’emprise de substances stupéfiantes. Selon The Guardian, ces derniers auraient consommé, quelques minutes plus tôt, des brownies au cannabis provenant d’un colis non réclamé.Dans une vidéo postée puis supprimée par l’un des postiers sur les réseaux sociaux,

Dans une vidéo postée mardi, puis supprimée des réseaux sociaux, on pouvait y voir un postier britannique poussant difficilement son chariot, l’un de ses collègues lui lançant «t’es vraiment défoncé». Le même postier semble apparaître ensuite assis par terre, un collègue expliquant: «Il en a mangé deux». L’homme le corrige en disant: «J’en ai pris quatre». Les employés en piteux état, visiblement sous l’emprise de substances stupéfiantes, auraient selon The Guardian, consommé quelques minutes plus tôt, des brownies au cannabis provenant d’un colis non-réclamé. Ceux-ci ignoreraient la provenance de ces gâteaux.