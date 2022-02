À la télé ce soir : «Costa Nostra de Palerme à New-York» et «Evan tout-puissant»

Ce documentaire retrace les liens de la mafia et des organisations criminelles étendues entre Palerme et New-York au cœur des années 50.

« Mes meilleures amies » à 21h35 sur AB3

Malchanceuse et pas heureuse en amour, Annie a la mission d’organiser l’enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie tout juste fiancée mais rien ne se passe comme prévu…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Evan tout-puissant », à 17h45 sur CLUB RTL – Trois étoiles

de Tom Shadyac (2007)

La construction de l’Arche grandeur nature – près de 100 mètres de long et 25 mètres de large – et l’utilisation de 180 animaux filmés séparément sur fond neutre et incrustés un à un au montage ont coûté une fortune. Le résultat est saisissant, et au terme du tournage, l’ensemble du matériel a été recyclé. Le message écologique était clair alors que la politique désastreuse du président Bush en matière d’environnement était de plus en plus critiquée. Succédant à Jim Carrey, Steve Carell fait mouche : une surprenante réussite.

« Terminator », à 20h05 sur CLUB RTL – Trois étoiles

de James Cameron (1984)

Il y a près de 40 ans, déjà, que ce film culte de science-fiction est sorti. En matière d’effets spéciaux, on a évidemment fait mieux depuis. Question scénario et surtout ambiance, en revanche, force est de constater que ce pilote de la saga a gardé tout son pouvoir d’attraction.

« Comme des bêtes », à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

de Chris Renaud et Yarrow Cheney (2016)

Avec ce récit à la – juste – gloire des animaux domestiques en milieu urbain, les auteurs de « Moi, moche et méchant » (dont un numéro 4 reste en projet après « Les minions » de juillet prochain) et du « Lorax » ont une fois de plus fait mouche dans l’art du gag visuel et de la référence éclectique à l’histoire du septième art. Ajoutons-y la BO signée Alexandre Desplat et la fiesta est totale pour les petits… et les grands.

« Sons of Philadelphia », à 20h30 sur BE 1 – Trois étoiles

de Jérémie Guez (2020)

Cette incursion franco-belge chez l’Oncle Sam est bluffante, car le scénariste du « Lukas » de Julien Leclercq (ayant ramené sur le devant de la scène Jean-Claude Van Damme !) revisite le film noir façon Scorsese sans le moindre complexe, notamment dans la création d’une ambiance de non-dits omniprésente. Face à notre ténébreux Matthias Schoenaerts, l’Américain Joel Kinnaman assure de façon parfaitement cohérente.

« Police Academy », à 20h05 sur TIPIK

de Hugh Wilson (1984)