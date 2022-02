Le couple royal coincé à Abu Dhabi

Arrivés la veille à Abu Dhabi, ce samedi matin, le couple royal et toute la délégation belge ont pris la route pour Dubaï où L’Expo universelle 2020 organise ce 5 février la journée belge. En principe en fin d’après-midi, ils étaient censés regagner la Belgique à bord de l’A330 affrété par La Défense. Le problème, c’est qu’à Abu Dhabi, le minibus transportant l’équipage a été victime d’un accident de la route. Pilotes et personnel de bord sont indemnes mais ont dû être transportés à l’hôpital pour y passer un contrôle. Il semble que certains d’entre eux aient dû prendre des antidouleurs. Ils sont donc interdits de vol pour un certain nombre d’heures.

Voilà donc la délégation obligée de passer une journée de plus sur place. Tout le monde ne s’en plaindra pas…