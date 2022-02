Nabilla annonce l’arrivée de son deuxième enfant

Le vendredi 4 février, par le biais d’une photo diffusée sur Instagram sur laquelle on voit Nabilla en compagnie de son mari Thomas et de son fils Milann, la star a annoncé la venue de son deuxième enfant.

Sur le cliché on voit le petit garçon tenir une photo de l’échographie de sa maman avec un grand sourire. On remarque aussi que le papa, Thomas Veragara, porte un t-shirt blanc avec l’inscription « Dad of two » soit « Papa de deux enfants ». La jeune femme écrit : « Nous avons gardé ce petit secret un long moment afin de profiter pleinement de notre bonheur en famille, mais aujourd’hui il est temps de partager notre bonheur avec vous, mon ventre s’arrondit de jour en jour. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre deuxième enfant #onvousaime »