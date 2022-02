À la télé ce soir: «De l’autre côté du périph» ou «Alibi.com» (vidéos)

« Alibi.com », à 21H10 TF1

Greg s’est associé avec son ami Augustin pour créer une entreprise particulière. Envie de cacher la vérité à son ou sa conjoint(e) pour avoir du temps libre ou couvrir une infidélité ? C’est possible grâce à leur société Alibi.com, qui invente les meilleures excuses possibles. Les affaires marchent bien…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’amour est une fête », à 20H05 sur TIPIK – trois étoiles

de Cédric Anger (2018)

Longtemps après « On aura tout vu » de Georges Lautner et « Attention les yeux ! » de Gérard Pirès, revoilà une comédie sur le cinéma porno français d’époque. Et le plus drôle, c’est que c’est vraiment très réussi à tous les niveaux, avec autour de retrouvailles des inséparables Canet et Lellouche des seconds rôles de luxe et de très jolies créatures en provenance ou non du vrai cinéma X, d’aujourd’hui s’entend. L’auteur de « La prochaine fois je viserai le cœur » n’a donc pas raté son coup.

« Retour à Zombieland (1re TV) », à 20H15 PLUG RTL – trois étoiles

de Ruben Fleischer (2019)

Il aura finalement fallu dix ans pour réunir à nouveau le quatuor du « Bienvenue à Zombieland » de 2009, sous la direction du même fils de Richard. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin sont de retour pour investir cette fois la Maison-Blanche en toute indifférence avant de partir pour Graceland, non sans affronter les dangers qu’on devine. C’est toujours aussi drôle et irrévérencieux.

« Alibi.com », à 21H10 TF1 – trois étoiles

de Philippe Lacheau (2017)

À en juger par le nombre de rediffusions que s’arrachent depuis quelques mois toutes les chaînes francophones, cette comédie fait mieux encore au fenestron qu’en salles à sa sortie. Et c’est tout dire…

« Fête de famille », à 21H10 sur FRANCE 2 – trois étoiles

de Cédric Kahn (2019)

Les retrouvailles, devant la caméra uniquement cette fois, de Catherine Deneuve et Emmanuelle Bercot sont explosives, sous le regard volontairement impuissant de l’auteur, lui aussi à la distribution, face à un Vincent Macaigne aussi incontrôlable qu’incontrôlé ! Le paradoxe d’un portrait de famille faussement vaudevillesque, souvent très drôle et parfois très dramatique, animé par un grain de folie totalement expiatoire dans sa séquence générique. L’auteur de « L’avion », « Les regrets » et « Vie sauvage » a réussi un petit chef-d’œuvre doublé d’une bien bonne surprise !

« Les galettes de Pont-Aven », à 21H05 sur C8 – trois étoiles

de Joël Séria (1975)