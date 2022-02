Le Premier ministre Boris Johnson rend hommage à la reine Elizabeth II

Ce dimanche 6 février marque le 70e anniversaire du règne d’Elizabeth II sur le trône. La souveraine avait en effet succédé à son papa, le roi George VI, qui était décédé des suites d’un cancer du poumon à 56 ans. À cette occasion, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a rendu hommage à la Reine et à son implication exceptionnelle dans sa fonction, rapporte BFM TV.

« Aujourd’hui marque un moment réellement historique, alors que Sa Majesté la Reine devient la première monarque britannique à célébrer un jubilé de platine. Au cours de ses sept décennies de règne, elle a fait montre d’un enthousiasmant sens du devoir et d’un dévouement sans faille à la nation. Je rends hommage à ses nombreuses années de service et je suis impatient d’être à cet été, lorsque tout le pays pourra se réunir et fêter ensemble son règne historique », a déclaré Boris Johnson.