Carnet rose chez les Diables rouges: Carrasco va être papa

Le message était on ne peut plus clair. Dimanche, alors que son club (l’Atletico) affrontait Barcelone Yannick Carrasco a débloqué le score après seulement huit minutes de jeu et a célébré son goal d’une manière bien particulière. Notre compatriote a glissé le ballon sous son maillot et s’est tourné vers la caméra avec le pouce en bouche.