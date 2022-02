Afrique du Sud: l’adorable complicité entre un rhinocéros et un zèbre (vidéo)

La petite, appelée Daisy, est alors « incroyablement faible, extrêmement vulnérable » et « incapable de se tenir debout ». Prise en charge par le centre avec « engagement et passion », le bébé est finalement sauvé. S’il lui a fallu un moment pour s’en remettre totalement, Daisy a pu compter sur le soutien de son nouvel ami Modjadji, un jeune zèbre également recueilli par le refuge.

En Afrique du Sud, le centre Care for Wild Rhino Sanctuary, qui se trouve dans la réserve de Barberton, recueille les rhinocéros qui nécessitent des soins. Au mois de décembre dernier, un bébé de cette espèce qui vient de naitre est récupéré par une équipe du refuge. « Découverte et sauvée par l’équipe SANParks lors d’une opération de routine dans le Kruger, notre dernière arrivée n’avait que 12 heures lorsqu’elle a été admise », a écrit le centre d’accueil sur Facebook, indique RTL.

Depuis, les deux petits ne se quittent plus et les équipes du Care for Wild Rhino Sanctuary immortalisent régulièrement cette belle et improbable amitié entre les deux animaux.