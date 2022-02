God save the Queen!

À 95 ans, dont 70 passés sur le trône d’Angleterre, Elizabeth II peut encore surprendre. Les mots qu’elle a eus à l’égard de Camilla en sont la preuve. Que de chemin parcouru par Elizabeth II depuis que, au nom de la morale et de l’Église d’Angleterre dont elle est la cheffe, elle s’opposait au mariage de sa sœur, Margaret, avec Peter Townsend ! Ce dernier, divorcé (pas de son fait mais de celui de sa femme), ne pouvait faire un époux convenable pour le second enfant de feu George VI et de la reine mère ! Peter Townsend était l’homme de la vie de Margaret qui, par la suite, n’a jamais été comblée en amour. Au fil de son règne, Elizabeth a dû faire face à des situations gênantes par rapport aux sacro-saints principes. Et évoluer.