À la télé ce soir: «The passenger» ou «Les suffragettes» (vidéos)

« Les suffragettes », à 20h30 sur La Trois

Au début du XXe siècle, en Angleterre, Maud, une jeune femme mariée et mère de famille, s’engage auprès du groupe de militantes féministes « les suffragettes », un mouvement radical qui lutte pour obtenir le droit de vote des femmes au Royaume-Uni et prêt à recourir à la violence pour porter son message…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Chisum », à 21H15 sur C8

d’Andrew V. McLaglen (1970)

Évoquant un authentique conflit qui secoua le territoire du Nouveau-Mexique en 1878, un excellent western dans la meilleure veine classique du genre, avec un John Wayne encore en grande forme et de surcroît bien entouré par la très jolie Lynda Day, qui intégra ensuite l’équipe de « Mission impossible ».

« The passenger », à 20H05 sur CLUB RTL – deux étoiles

de Jaume Collet-Serra (2018)

Après « Sans identité » puis « Night Run », le réalisateur catalan signe sa troisième collaboration avec le grand Liam Neeson au service d’un récit quasi en temps réel, dont le rythme va crescendo jusqu’au bouquet final attendu et techniquement sans bavure. L’histoire, elle, reste très complexe et pour tout dire… un peu trop. Voilà donc ce qu’on peut qualifier de vrai casse-tête pour un train d’enfer.

« Rocky Balboa », à 22H00 sur CLUB RTL

de Sylvester Stallone (2006)

Le résultat est surprenant dans la mesure où on assiste à un véritable retour presque mélancolique aux sources du pilote de la saga, centré sur les valeurs humaines. Sans crier au génie, il faut reconnaître que l’auteur a parfaitement maîtrisé son propos en gommant d’un trait tout ce qui faisait la démesure des suites précédentes. Pas d’effets de manche, pas de trucages de synthèse et pas de ralentis abusifs. Du vrai sang. De l’authentique sueur. Le retour fut non seulement gagnant au box-office avec des recettes dépassant les 160 millions de dollars, mais aussi auprès d’une critique qui ne demandait pourtant qu’à envoyer l’auteur, et définitivement cette fois, au tapis.

« Les cordes de la potence », à 23H20 sur C8 – deux étoiles

d’Andrew V. McLaglen (1973)