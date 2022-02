L’incroyable revanche de Camilla

Formidable Elizabeth II ! À 95 ans, la reine la plus célèbre du monde n’en finit pas d’étonner par son intelligence, sa clairvoyance et son humanité. En un message, elle parvient à réparer plusieurs erreurs, mettre fin à des années de controverse et, sans nul doute, assurer une transition stable et sereine de sa couronne le moment venu. Ce dimanche 6 février, le jour anniversaire de ses 70 ans de règne, la cheffe d’État la plus âgée de la planète a fait part dans un message écrit de son « souhait sincère » que Camilla, l’épouse du prince Charles, âgée de 74 ans, soit élevée au rang de reine consort lorsque celui-ci montera sur le Trône du Royaume-Uni. Et, ajoute-t-elle, « quand, à la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez ainsi qu’à sa femme Camilla le même soutien que vous m’avez apporté. »