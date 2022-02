Camilla deviendra reine consort: ce qu’en pense le prince William

Ce dimanche 6 février, la reine Elizabeth II fêtait son 70e anniversaire de règne. À l’occasion de ce Jubilé de platine, la souveraine a publié un message indiquant implicitement qu’elle n’abdiquerait jamais et continuerait à faire son devoir, mais qu’à son décès, c’est son fils le prince Charles qui prendrait la relève, et non le prince William comme le prétendait la rumeur. La Reine a également exprimé le souhait qu’au moment venu, Camilla devienne reine consort.

De cette manière, Elizabeth II a tenu à témoigner son soutien à sa belle-fille, qui avait autrefois été vue par une grande partie de la population britannique comme une briseuse de ménage face à la princesse Diana, très appréciée. Pour ne pas entrer en collision avec le souvenir adoré de Lady Di, Camilla avait pris le titre de duchesse de Cornouailles lors de son mariage avec le prince Charles et non celui de princesse de Galles, qui lui revenait pourtant. Il avait également été notifié qu’elle accepterait de rester princesse et non reine consort lorsque son mari deviendrait roi.