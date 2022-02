Le Nissan Juke rend hommage… à Batman

Habillé de la nouvelle couleur Ceramic Grey, le Nissan Juke Kiiro dispose de touches jaune vif dans le bas des boucliers et des portières. Lancé à l’occasion de la sortie du film « The Batman », prévue le 2 mars prochain, ce Kiiro reçoit également un intérieur particulièrement soigné, bénéficiant de surpiqûres jaunes. Sous le capot, on retrouve le moteur 1.0 DIG-T de 114 ch disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports ou avec la transmission automatique à double embrayage. Seuls 5.000 exemplaires seront produits.