Renault Clio diesel: l’exception

Non seulement le diesel ne fait plus recette, mais dans le segment de la Clio, cela semble complètement rétrograde. Et pourtant, cette offre ne manque pas de caractère.

Depuis 1990, la Clio est, de loin, le modèle le plus vendu par Renault, qui n’a donc pas voulu prendre de risques esthétiques avec cette 5e génération apparue voici deux ans. Mais si l’extérieur n’avait pas été transformé, il en était autrement au niveau de l’habitacle. Ainsi, au centre de la planche de bord, on retrouve un grand écran LCD alors que les matériaux utilisés dans l’habitacle – bien plus gratifiants qu’auparavant – montrent une vraie montée en gamme. L’habitabilité était également en progrès en tous points, surtout à l’arrière, grâce à des sièges au dossier plus fins. Au moment de son lancement, l’offre comportait des blocs essence et diesel. Pour la première catégorie, un 3 cylindres 1.0 atmo (65 et 75 ch) qui, avec un turbo, en développe 100.