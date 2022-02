La date de diffusion du concert des Enfoirés est connue

La troupe des Restos du Coeur promet « de beaux moments d’émotion et de rire » au cours d’« un voyage dans l’espace et le temps, au gré de leur fantaisie et de leur imagination. Sur terre, en l’air, sur un campus universitaire, dans un aéroport direction… ». Le concert des Enfoirés est composé de 22 tableaux, entrecoupés de sketchs.

Cette année, 36 artistes se produiront sur scène pour la bonne cause, dont six petits nouveaux : Arnaud Ducret, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Ofenbach et Anne Sila (finaliste de The Voice France saison 4). Notons aussi que Thomas Pesquet ou encore Kylian Mbpappé apparaîtront durant le show.