À la télé ce soir: suite et fin de «Sauver Lisa» ou «Lucky»

Willy, qui travaille comme vigile chez un garagiste, et son meilleur ami Tony sont toujours à court d'argent. Ils ont un jour l'idée de génie de voler Lucky un chien de la brigade des stups afin de flairer et de dérober la drogue des trafiquants. Caroline Jamar, un flic pourri, va s'associer avec eux...

Sauver Lisa, à 20h30 sur RTL TVI

Greg est parvenu à s'emparer de Lisa et à s'enfuir avec elle. Rose et Mehdi partent immédiatement à leur recherche. De son côté, Julie explique à la police que c'est bien Rose qui a enlevé sa fille. Les enquêteurs prennent aussitôt la direction de Bordeaux. Rose, qui vient tout juste d'apprendre qu'Isabel était sa mère biologique, doit déjà lui faire ses adieux.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Ma vie en rose, à 20h35 sur La Trois - Trois étoiles

d’Alain Berliner (1997)

Élue Golden Globe du meilleur film étranger en 1998 – l’année du « Titanic » –, la fable de notre compatriote bruxellois a fait le tour du monde en suscitant la même admiration. Un quart de siècle plus tard, elle a gardé toute sa magie prémonitoire en matière de tolérance et d’émotion. Derrière la Niçoise Michèle Laroque, le Lausannois Jean-Philippe Écoffey et le jeune Strasbourgeois Georges Du Fresne (qu’on reverra dans « J’aurais voulu être un danseur » du même auteur, mais qui ne prolongera pas sa carrière), on reconnaît, et en couple, deux de nos grands noms des planches, Daniel Hanssens et Laurence Bibot.

Soupçons, à 2h20 sur Arte - Trois étoiles

d’Alfred Hitchcock (1941)

Joan Fontaine reçut l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d’épouse victime d’un mari tricheur, menteur et volage, incarné par Cary Grant dont c’est la première collaboration avec l’auteur de la future « Mort aux trousses ». Avis aux amateurs de fausses pistes : le grand maître incontesté du suspense a rarement fait mieux ! Et à quel moment survient son caméo ? Juste un conseil, il faut être très attentif !

Le dernier rempart, à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Kim Jee-Woon (2013)

Après dix années d’absence dues à sa carrière politique comme gouverneur de Californie, le grand retour d’Arnold Schwarzenegger aux affaires, dans cette amusante série B mi-polar mi-western plutôt efficace, avec la présence plus que décorative d’Eduardo Noriega et de Forest Whitaker.

Double jeu, à 21h55 sur AB3 - Deux étoiles

de Bruce Beresford (1999)

Par l’auteur de « Driving Miss Daisy » et de « Paradise Road », un thriller classique et efficace où Tommy Lee Jones joue son traditionnel flic bougon craquant pour une détenue qui ne peut être qu’innocente, s’agissant de la belle et sympathique Ashley Judd.

Prémonitions, à 20h15 sur AB3 - Une étoile

d’Afonso Poyart (2015)