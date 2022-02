Suzuki GSX-S1000GT: une couche supplémentaire

D’innombrables heures ont été passées en soufflerie pour optimiser le carénage de la GSX-S1000GT et obtenir une bonne protection contre le vent. Résultat : de nombreux spoilers, des pièces de carénage flottantes et des rétroviseurs pointus, de même qu’un design plutôt anguleux. En selle, un conducteur de 1m80 posera les deux pieds aisément sur le sol. En outre, avec un large guidon assez proche du pilote, on se tient plutôt droit. Le tableau de bord TFT de 6,5 pouces attire immédiatement l’attention : rien à voir avec l’instrumentation du roadster. L’affichage est limpide, la commande avec le bouton multifonctions situé sur le côté gauche du guidon se révèle agréablement intuitive. En quelques pressions, on peut naviguer dans les paramètres fréquemment utilisés tels que les modes de conduite, le contrôle de traction, le compteur journalier, la consommation, la vitesse moyenne, etc. Simple mais brillant.