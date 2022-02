À tester: poulet yassa express

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

3 gousses d’ail

4 oignons moyens

Le jus de 1 citron

3 c. à s. de moutarde

2 feuilles de laurier

400 g de blancs de poulet

600 ml de bouillon de volaille

10 olives (facultatif)

Sel, poivre

30 g de gingembre frais

PRÉPARATION (30 minutes)

Épluchez les oignons et l’ail, et pelez le gingembre. Mixez 1 oignon avec l’ail, le gingembre, le jus de citron et la moutarde.