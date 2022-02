La cuisine de Taillevent

Nous sommes au Moyen Âge. À Pont-Audemer, en Normandie, aux alentours de 1310 – certains pensent plutôt dans les années 20 – naît le jeune Guillaume Tirel, qui sera l’aîné de sa fratrie et deviendra un grand cuisinier. Il n’était encore qu’un enfant quand il fut mis, en tant que marmiton, au service de Jeanne d’Évreux, reine de France et de Navarre par son mariage avec Charles IV le Bel. Peu à peu, celui que l’on surnomme « Taillevent », peut-être ironiquement à cause de son grand nez, acquiert de l’expérience et gagne le titre de « queux », c’est-à-dire cuisinier, du roi Philippe VI de Valois d’abord, du duc de Normandie – futur Charles V – ensuite, pour lequel il assurera même la fonction de « premier queux », en 1373. Poursuivant son ascension culinaire, Guillaume Tirel sera anobli en 1381 par le roi Charles VI qui lui concède rien moins que le titre de « Maistre des garnisons de cuisine du Roi » (nous apprend le Chef Simon.com). Le nouvel aristocrate de la gastronomie choisira pour armoiries six roses et trois marmites…