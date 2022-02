Heidi Klum: «À 90 ans, je porterai toujours des minijupes!»

Toujours aussi belle… et pleine de surprises ! Du haut de ses 48 printemps et, accessoirement, de son 1,76 m, Heidi Klum assume sa féminité et son âge. Et on ne peut qu’avoir envie de la croire quand on voit (ou ne voit pas !) le peu d’emprise qu’a le temps sur l’ancien Head Angel de Victoria’s Secret. Cette affirmation gentiment provocatrice concernant les minijupes, la top-modèle l’a lancée au détour d’une interview accordée au « Times » en direct de sa fastueuse villa perchée sur les hauteurs de Bel Air, à Los Angeles. Le journaliste évoquait avec elle sa récente apparition en télé lors du « Ellen DeGeneres Show », vêtue d’une robe de… latex rose qui ne cachait pas grand-chose de ses jolies jambes. Des gambettes que la top germano-américaine a d’ailleurs révélé être assurées pour… 2,2 millions de dollars, l’une valant 1,2 million de dollars et l’autre, portant une cicatrice, 1 million de dollars. « J’ai quand même fait une erreur en pensant que je pourrais facilement m’asseoir dans cette robe », avoue-t-elle dans un sourire.