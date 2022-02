Il est capital de paramétrer TikTok… et les autres

Le 28 janvier dernier était la Journée mondiale de la protection des données et ce mardi, nous retrouvons le Safer Internet Day, la Journée pour un internet plus sûr. Une étude récente nous montre que la moyenne quotidienne de l’utilisation du smartphone est passée à 4 h 48 minutes en 2021. Globalement, l’utilisateur d’un smartphone va consacrer 70 % de son temps à consulter les réseaux sociaux ou à parcourir ses photos ou regarder des vidéos. Sans surprise, si on compare les chiffres avec l’année 2020, l’application TikTok a vu augmenter son utilisation de 90 % dans le monde. La crise sanitaire ayant fortement réduit le présentiel, les jeunes ont utilisé le numérique pour rester en contact avec leurs amis. Ils sont assez nombreux à utiliser les réseaux sociaux pour gagner des followers et cela afin de pouvoir se lancer comme influenceurs. Ce qui fait désormais de TikTok l’application favorite des adolescents.