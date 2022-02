Testé pour vous: Sony HT-A9

Non, une barre de son ne doit pas obligatoirement prendre la forme d’une... barre. Avec le système HT-A9, Sony la réinvente en quatre enceintes blanches hautes d’une trentaine de centimètres. Une mention sous chacune indique où elle doit être positionnée – FL (« front left ») pour avant gauche, RR (« rear right ») pour arrière droit, etc. – avant d’être branchée sur une prise de courant. À part la télécommande, le dernier élément est un petit boîtier noir qu’il faut connecter au téléviseur (prise ARC ou eARC) via un câble HDMI. Et c’est là que la magie opère. Peu importe si les enceintes ne se situent pas au même niveau. Chacune d’elles est dotée de deux micros qui lui permettent de mesurer sa hauteur et sa position relative tout en communiquant avec les autres sans fil.