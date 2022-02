Pablo Andres passe la barre du million d’abonnés sur TikTok

Pablo Andres est désormais présent dans tous les formats. En dix ans de carrière, le comédien polyvalent est passé par la musique, le doublage, mais aussi à la radio sur Radio Contact et à la télévision sur RTL et la RTBF. Il est aussi avec Gui-Home, au casting de la série « Messieurs Pipi ».

Sur TikTok, l’humoriste belge a désormais une belle communauté d’un million d’abonnés et plus de 80 millions de vues cumulées au total sur ses vidéos. Avec ses 47 sketchs postés, c’est celui sur la Reine d’Angleterre qui a marqué les esprits et qui cumule plus de 7,5 millions de vues. Dans cette vidéo TikTok, le comédien revient sur la biographie fantasmée de la monarque de 95 ans, qui vient de fêter son jubilé pour ses 70 ans de règne.

Le comédien s’est fait remarquer grâce à ses vidéos avec les Diables Rouges dont Eden Hazard, Thomas Meunier et Axel Witzel publiées en 2016 sur Facebook. Il avait alors déjà enregistré des millions de vues. Son palmarès continu en étant le premier humoriste belge a avoir rempli le Forest National en 2017 avec son « one-man-show ». Il a aussi rempli plusieurs fois le Cirque Royal.