À la télé ce soir: «De l’autre côté du périph» ou «Le grand cactus»

Le 20 janvier 2021, Joe Biden prenait ses fonctions de 46e Président des Etats Unis. Un an plus tard, où en est la popularité de celui qui était appelé à sauver le pays de l'ère Trump ? Il sera rejoint par l'outsider de la campagne présidentielle italienne, un certain Rocco Siffredi. Les JO d'hivers ont débuté il y a quelques jours à Beijing, près de Pékin en Chine. La particularité de cette 23e édition, c'est évidemment la série de mesures sanitaires drastiques imposées dans le cadre de la pandémie de COVID 19. Comment le vivent les athlètes ? Un couple de patineurs artistiques, Ekatarina Charleroiski et Kiki Candelcarolo, s'exprimeront sur le sujet.

« De l'autre côté du périph », à 22h30 sur RTL-TVI

de David Charhon (2012)

Un matin à l'aube dans une cité de Bobigny, près d'un vieux tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie d'Éponine Chaligny, femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au centre d'un climat social extrême qui secoue la France depuis quelques semaines. Ce matin-là, deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny, et François Monge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener tour à tour des deux côtés du périph' : à Paris et son syndicat patronal, à Bobigny et ses affaires clandestines.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Fast & Furious : Hobbs & Shaw » (1re TV), à 20h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de David Leitch (2019)

On n’est pas dans le sous-produit de la saga « Fast & Furious », mais plutôt dans le haut de gamme sur le plan technique et même dans la cinéphilie, puisque les références sont quasiment présentes de A à Z, à commencer par la série culte « Amicalement vôtre » qui est au fond un peu l’abc de tous les films aux héros antagonistes. Le générique fait aussi allusion à la mini-saga jadis consacrée au sergent Harry Palmer (alias Michael Caine) initiée par « Ipcress, danger immédiat ».

« Continuer », à 20h30 sur La Trois - Deux étoiles

de Joachim Lafosse (2018)

Notre auteur ucclois de « Nue propriété » s’évade au Kirghizistan avec Virginie Efira dans cette adaptation du roman à succès de Laurent Mauvignier : tel un western initiatique dans lequel s’enfoncent une mère désabusée et un fils retors. L’émotion et le décor y sont… naturellement.

« Expendables 3 », à 21h10 sur France 3 - Deux étoiles

de Patrick Hugues (2014)

En tant que pied de nez à la déferlante de l’heroic fantasy, ce dernier volet en date de la « saga des papys du muscle qui font de la résistance » reste très savoureux, même si on est entré dans la routine, et ce malgré l’arrivée de jeunes pousses, dont la spectaculaire Ronda Rousey, ex-championne de judo recyclée dans les Mixed Martial Arts, sport de combat en éveil alors interdit en France et en Belgique.

« La folle histoire de Max et Léon », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Jonathan Barré (2016)

Coauteurs du script, les duettistes Grégoire Ludig et David Marsais jouent les « pieds nickelés » de service dans cette pantalonnade tout ce qu’il y a de plus nanardesque rappelant les grandes heures des Charlots. C’est tout naturellement inégal et d’un goût volontairement douteux, mais les bons gags y sont et certaines scènes se révèlent mêmes irrésistibles.

« The Sentinel », à 21h00 sur 13ème Rue - Une étoile

de Clark Johnson (2006)