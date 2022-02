Florent Pagny sera l’invité du 20 heures de TF1 pour se confier sur son cancer

On l’apprenait le 25 janvier dernier, Florent Pagny est atteint d’un cancer du poumon . Le chanteur a depuis annoncé qu’il avait commencé son traitement de six mois de chimiothérapie pour agir sur la tumeur, pour le moment inopérable. Toujours dans une volonté de transparence, Florent Pagny sera l’invité ce soir de Gilles Bouleau sur le plateau du 20 heures de TF1.

L’organisation des prochains mois du chanteur a été chamboulée. Membre des coachs dans The Voice qui débute en France samedi 12 février, sa participation à l’émission est encore floue. Florent Pagny, sera bien présent lors des auditions aux côtés de Vianney, Marc Lavoine et Amel Bent, car ces dernières ont déjà été enregistrées. Cependant, il ne sera probablement pas présent lors des directs : « Avec TF1, notre priorité est la santé de Florent. Toute la famille The Voice est à ses côtés dans cette épreuve. Pour les tournages, nous allons nous organiser avec lui et communiquerons au moment voulu » a déclaré la production de l’émission.